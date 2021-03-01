Офис врача общей практики в Лихославльском районе Тверской области адаптировали для инвалидов

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки Фото: архив "КП"

Прокуратурой Лихославльского района в ходе проверки установлено, что в поликлинике №3 Лихославльской ЦРБ, расположенной в поселке Калашниково, и Толмачевском офисе врача общей практики ГБУЗ отсутствуют пандусы. В связи с чем маломобильные группы населенияиспытывают затруднения при доступе в здание.

Вопреки требованиям закона, наружные лестницы при входе не имеют поручней.

Главному врачу Лихославльской ЦРБ внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, у входа в здания установлены пандусы, поручни, кнопки вызова персонала и тактильные таблички со шрифтом Брайля.