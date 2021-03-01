МЧС предупреждает: в Тверской области ожидается усиление ветра

Об ухудшении погоды предупреждает МЧС Фото: Кирилл ПЕНКИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона, что в течение суток 2 марта на территории Верхневолжья ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15 м/с.

В течение дня не исключены осадки с прояснениями. Температура воздуха днем 0... +5, ночью -6... -1.

Жителям напоминают, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьт внимательны и осторожны! Соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим.