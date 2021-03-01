Следователи СК возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства браконьерами лосихи в Тверской области

Браконьеры, зверски убившие лосиху, позируют, сидя на туше мертвого животного. Фото: Стоп-кадр с видео

Следователи Краснохолмского следственного отдела СКР по Тверской области возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства браконьерами лосихи. Дело возбуждено по статье "Незаконная охота" (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

- По версии следствия, в период с 23 по 26 февраля текущего года несколько лиц, предварительно договорившись между собой, находясь на участке местности вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области, совершили незаконную охоту добычи одной особи дикого животного – лося (самки), - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи отмечают, что государству этим поступком был причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

Напомним, о зверском убийстве лосихи, возможно, беременной, первоначально стало известно из соцсетей. Браконьеры сами снимали все на видео. Три парня и девушка гнали несчастное животное по глубокому снегу на снегоходах. После чего своими руками задушили обессиленную лосиху. Жестокий видеоролик увидел известный зоозащитник, "отец лосей" Алексей Седой. Он придал произошедшее широкой огласке.

1 марта личный контроль расследование факта этой "охоты" взял губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.