Губернатор Игорь Руденя лично проконтролирует расследование дела об удушении лосихи на границе с Тверской областью

Губернатор взял ситуацию с расследованием факта удушения лосихи на личный контроль. Фото: ПТО

За тем, как будет расследоваться дело жестокой расправы над беременной лосихой, будет лично следить губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что всеобщее внимание к зверской истории привлек зоозащитник Алексей Седой на своей странице в Инстаграме. Суть в том, что три парня и девушка 24 февраля то ли в Весьегонском районе Тверской области, то ли уже в Вологодской области на снегоходах загнали несчастное животное, а затем обессиленную привалили на снег и задушили руками... Девушка снимала все это на видео.

Губернатор резко высказался про этот факт на совещании с членами регионального правительства 1 марта.

- Это вопиющее, резонансное событие. Люди на снегоходах загнали животное, душили его и снимали это на видео. Я беру эту ситуацию под особый контроль. Должна быть дана правовая оценка тому, что эти люди сделали, без каких-либо поблажек. Нужно довести дело до официального решения и вместе со следственными органами следить за объективностью процесса, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор поручил курирующему заместителю председателя правительства региона и управлению региональной безопасности взять ситуацию на контроль совместно с управлениями Следственного комитета по Тверской и Вологодской областям.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел СУСК России по Тверской области становлено, что событие все-таки произошло в деревне Раменье Череповецкого района Вологодской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку опубликованного в сети интернет видео, на котором запечатлен факт жестокого обращения с животным.

По информации правоохранителей, участниками события стали трое мужчин: двое жителей Тверской области и один - Ярославской области.

Их личности установлены. Они были доставлены в отдел полиции.

Алексей Седой, который сообщил об этом у себя на странице в соцсети. Он поблагодарил губернатора Игоря Руденю за внимание к расследованию дела.