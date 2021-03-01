В сгоревшем доме в Тверской области нашли тело погибшей женщины

При пожаре погибла женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение об обнаружении тела женщины 1958 года рождения при пожаре в деревне Козлово поступило в СУ СК РФ по Тверской области утром, 1 марта.

По факту гибели человека Западнодвинским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки.

На место ЧП выезжали следователи, криминалист, полиция.

- Назначено проведение пожарно-технической экспертизы, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.