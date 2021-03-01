В Тверской области спасатели вытащили на берег из-под моста труп мужчины без документов

Труп со льда на берег вытащили спасатели. Фото: VK/"Ржев сегодня"/сриншот из видео
В Ржеве под мостом на льду обнаружили труп неизвестного мужчины. Информацию об этом распространил в соцсети паблик "Ржев сегодня". Личность мертвого мужчины еще не установлена. При нем не найдено никаких документов.
Сообщается, что погибшему на вид было больше 30 лет.
Правоохранительные и следственные органы пока никак не прокомментировали ситуацию.
Однако, в комментариях в паблике есть предположения, что мужчина мог покончить с собой, бросившись с моста.
Информация уточняется.