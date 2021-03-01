В Тверской области открыли бюст Героя Советского Союза Василия Русакова

Бюст Героя Советского Союза фронтовика Василия Александровича Русакова торжественно открыт в Неклюдовской школе Кимрского района. Фото: предоставлено ПТО

Бюст Героя Советского Союза фронтовика Василия Александровича Русакова торжественно открыт в Неклюдовской школе Кимрского района. Как сообщила пресс-служба областного правительства, это образовательное учреждение носит имя погибшего воина.

Василий Русаков родился в Кимрском районе в крестьянской семье 23 февраля 1925 года. Работал в колхозе. В январе 1943 года был призван на фронт. Погиб в том же году в сентябре при форсировании Днепра и захвате немецкого плацдарма с артиллерийским орудием и пулеметом на вражеском берегу.

За мужество и героизм, проявленные в том последнем для него бою, Василию Русакову в январе 1944 года было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Бюст изготовил учитель школы, лейтенант запаса, руководитель местного военно-спортивного клуба «Русич» Вячеслав Буров.

Кимры и Кимрский район - родина десяти Героев Советского Союза, в том числе двоих полных кавалеров Ордена Славы. Троим кимрякам звание Героя присвоено посмертно.