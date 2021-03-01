Нарушитель ПДД распылил перцовый баллончик в лицо невиновному водителю в Твери

Мужчина на "Ауди" напал с баллончиком на другого водителя Фото: pikabu.ru

Инцидент произошел вечером, 27 февраля, на Волоколамском проспекте в Твери. О случившемся рассказал пострадавший водитель на портале pikabu.ru.

Мужчина ехал с женой, тещей и семилетним ребенком по проспекту Чайковского. При повороте в Спортивный переулок из крайней правой полосы, предназначающейся для движения прямо и поворота направо, нагло подрезав поворачивающие налево машины, выехал водитель на "Ауди Q3".

- Несколько машин перед нами эту "Ауди" не пропустили. А перед нами "Ауди" решила нагло встроиться в поворачивающий поток, чуть не прочертив нам бок. При этом "Ауди" я не пропустил и продолжил движение, - пишет автор поста.

Дальше началось преследование. Нарушитель на "Ауди" решил не оставлять в покое другого водителя и погнался за ним. Несколько раз мужчина подрезал автомобиль на дороге, пытался "отжать" его на встречную полосу. В один момент из салона "Ауди" вышла женщина с грудным ребенком на руках и встала перед машиной.

Водитель в это время пытался проникнуть в машину пострадавшего.

На Волоколамском проспекте водитель все-таки приоткрыл окно, чтобы спросить, что от него хочет разгеванный мужчина, и получил в глаза струю из перцового баллончика.

Рядом находился патруль ДПС, к которому смог доехать ослепленный из баллончика мужчина.

Прибывшая на место скорая оказала потерпевшему первую помощь.

- Дальше я дал объяснения полиции и написал заявление о причинении мне телесных повреждений, - сообщил мужчина.

Личность нападавшего установлена. По данному факту полиция проводит проверку.