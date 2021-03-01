Финалы конкурсов "Учитель года" и "Воспитатель года" - 2021 в Твери перенесли на 12 марта

Чествовать финалистов будут во Дворце творчества детей и молодежи. Фото: Администрация Твери

Финалы муниципальных этапов конкурсов "Учитель года -2021" и "Воспитатель года - 2021" в Твери перенесли на 12 марта. Их решили объединить в один день, сообщили "КП"-Тверь" в управлении образования администрации Твери.

Напомним, ранее финал "Учителя года" должен был состояться 5 марта, а "Воспитателя года" - 10 марта.

Чествовать финалистов будут во Дворце творчества детей и молодежи. Вместе с официальными победителями на сцену ДДМ выйдут и победители народного голосования, которое традиционно организует "КП"-Тверь". Они получат подарки от нашей редакции.

Вы еще можете повлиять на исходы народного голосования. Важно: голосование на сайте "КП"-Тверь" за лучшего учителя завершится в 00:00 часов 5 марта. А голосование за лучшего воспитателя мы закроем в 00:00 часов 10 марта.

Голосуйте за "Учителя года - 2021" по версии читателей "КП"-Тверь" по этой ссылке.

Голосуйте за "Воспитателя года - 2021" по версии читателей "КП"-Тверь" по этой ссылке".