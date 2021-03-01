В семи филиалах МФЦ Тверской области теперь можно заменить водительское удостоверение

В МФЦ семи муниципалитетов Тверской области с 1 марта введена новая услуга - замена водительских удостоверений. Фото: Александр ЖМУЛИН

В МФЦ семи муниципалитетов Тверской области с 1 марта введена новая услуга - замена водительских удостоверений. Как сообщает областное правительство, речь идет о городах Бологое и Западная Двина, поселках Максатиха, Рамешки, Сандово и ЗАТО Озерный, о деревне Мокшино.

- Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Основная задача - внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, - считает губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области работает 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 «окна».

В 2021 году расширится перечень оказываемых в МФЦ услуг: добавятся услуги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, услуги по выдаче биометрических загранпаспортов.

Прием документов для предоставления государственных и муниципальных услуг в филиалах МФЦ ведется в порядке «живой» очереди, а также по предварительной записи на официальном сайте ГАУ «МФЦ», через мобильное приложение, по телефону «горячей линии» 8-800-450-00-20.