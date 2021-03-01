С начала 2021 года в Тверской области вручено 1255 подарочных наборов Фото: Ирина ТАРАСОВА

В феврале семьи из Тверской области получили 649 подарков для новорожденных. Всего с начала 2021 года вручено 1255 подарочных наборов, а с 1 октября 2019 года подарки получили 13 645 семей.

Мера поддержки введена по поручению губернатора Игоря Рудени.

В набор входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы для ухода за младенцем. Подарок предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденных, проживающим в Тверской области. Набор выдается в срок до достижения ребенком возраста трех месяцев и предоставляется один раз, в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

Получить подарки можно в семейных центрах по месту жительства и при регистрации новорожденных в органах ЗАГС.