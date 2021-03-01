В Тверской области от коронавируса вакцинировано 49 410 человек Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 49 410 человек – это 88,4 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. Вчера, 28 февраля, вакцинировались 320 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В федеральный регистр уже занесена информация о 44 626 вакцинированных гражданах.

- В Тверской области до начала нового учебного года от коронавируса планируется привить более 60% жителей, - заявлял в одном из интервью губернатор Игорь Руденя.

Более половины вакцинированных - люди старше 60 лет. В отдаленных населенных пунктах вакцинацию проводят прививочные бригады.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов.

В первую очередь вакцинация показана тем, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. А так же людям с хроническими заболеваниями.

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