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Подростка из реабилитационного центра обеспечили зимней обувью после вмешательства прокуратуры в Тверской области

В надзорный орган пожаловалась бабушка несовершеннолетнего
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

Нарушения устранили после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

В прокуратуру обратилась бабушка несовершеннолетнего, находящегося в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Весьегонском муниципальном округе.

В ходе проверки установлено, что учреждение не обеспечило подростка зимней обувью.

Прокурором руководителю учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Для воспитанника приобрели зимнюю обувь.

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