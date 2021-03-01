Двое водителей пострадали в лобовом ДТП на трассе М-9 в Тверской области

Двое водителей пострадали в ДТП на трассе "Балтия" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 1 марта, на 365-м км трассы М-9 "Балтия" в Западнодвинском муниципальном округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, в лобовом столкновении "Рено Логана" и "Лады Приоры" пострадали оба водителя автомобилей - мужчина и женщина. Мужчина на "Рено" по неустановленной причине выехал на встречную полосу.

Пострадавших забрали в больницу до приезда сотрудников ДПС. Обстоятельства уточняются.