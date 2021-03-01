Алиментщицу осудили за долг в 116 тысяч рублей в Тверской области

По решению суда женщина получила девять месяцев колонии Фото: архив "КП"

Перед судом предстала 47-летняя жительница Оленинского района. Женщину осудили за неуплату алиментов по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что в 2020 году женщина задолжала на содержание несовершеннолетнего сына 116 106 рублей 59 копеек.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.