Дачу жителя Москвы обокрали в Тверской области

Дачу москвича обокрали в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 42-летний житель Москвы. Потерпевший рассказал, что с крыши пристройки принадлежащего ему дачного дома в Рамешковском районе неизвестный похитил восемь листов оцинкованного профнастила, а из дома - бытовое имущество и инструменты. Ущерб составил 14 000 рублей.

На место происшествия выехала полиция. Подозреваемого, ранее судимого за кражу, 43-летнего жителя Бежецка задержали.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

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