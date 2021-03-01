Двое мужчин украли проводку из котельной в Тверской области

Злоумышленников задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Калязинский отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что из котельной неизвестные украли электропроводку стоимостью 25 000 рублей.

Оперативники отработали на причастность к краже ранее судимых жителей Калязина. Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались двое 40-летних местных жителей. Мужчины разбили окно, похитили электрические провода и сдали в пункт приема металла, а деньги потратили.

В отношении фигурантов по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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