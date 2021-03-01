Девушка несколько дней гостила у знакомой, пока ее искали в Тверской области

Девушку следователи искали несколько дней Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области установлено местонахождение несовершеннолетней девушки.

Ранее сообщалось, что подросток 26 февраля ушла гулять в поселке Жарковский и не вернулась.

В ходе осмотра места жительства девушка каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены ее родственники.

Вечером, 28 февраля, девушку нашли. Она находилась у своей знакомой. В ближайшее время несовершеннолетнюю опросит следователь с целью установления всех обстоятельств ее безвестного исчезновения.