В Максатихе Тверской области жители микрорайона 5 дней сидят без отопления

Прорыв на теплотрассе с 24 февраля оставил без отопления жителей поселка Максатиха. Фото: VK: «Жизнь в Максатихе»

В посёлке Максатиха Тверской области несколько домов микрорайона «Солнечный» остались без отопления ещё 24 февраля по причине прорыва на теплотрассе. До сих пор тепла в домах нет. Жители звонили в администрацию района, в прокуратуру , МЧС, на горячую линию губернатора.

«Никто не может заставить УК "МТК" делать ремонт, у МТК один ответ нет труб. В этих домах живут одни пожилые люди, вот такая забота в районе и области о пожилых людях»,- жалуются люди в крупных максатихинских пабликах в соцсети ВКонтакте. В частности, посты с просьбами о помощи размещены в сообществах «Подслушано в Максатихе» и «Жизнь в Максатихе».

В комментариях к постам люди призывают проблему не замалчивать, а кричать о ней, ведь на дворе не май месяц:

«Не вижу ответа представителей администрации района. Будьте любезны ответить замерзающим людям,которые страдают от вашего бездействия. И если вы некомпетентны решить этот и многие другие вопросы,может лучше освободить свои места?»

«Писать ВКонтакте и стыдить администрацию бесполезно, ничего не измениться. А молчать тоже нельзя, об этой проблеме (ежегодной, между прочим) кричать надо».

Как пояснили «КП»-Тверь», люди проживающие с микрорайоне, проблема с прорывами здесь давно, тепло отключили не в первый раз. Однако, официального ответа от властей Максатихи с конкретными сроками подачи тепла пока нет.

ОФИЦИАЛЬНО

Теплотрассу в Максатихе отремонтируют 1 марта после доставки труб нужного диаметра

После публикации новости о прорыве на сайте kp.ru, администрация Максатихинского района распространила официальное сообщение, в котором, в частности, говорится:

«В микрорайоне «Солнечный» посёлка Максатиха из-за прорыва теплотрассы от центрального отопления отключено три дома.

Бригадой теплоснабжающей организации УК «МТК» было отремонтировано место повреждения, однако из-за большого износа теплотрассы произошёл порыв на другом ее участке. В связи с этим было принято решение о замене участка теплотрассы порядка 150 метров.

Теплоснабжающей организацией заказаны необходимые трубы, их доставят 1 марта, после чего будет проведён ремонт теплотрассы и восстановлено теплоснабжение в домах».