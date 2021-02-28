61-летняя жительница Твери перевела мошенникам 2 миллиона рублей

Тверичанка подарила аферистам 2 миллиона рублей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

61-летней пенсионерка, жительница Московского района Твери, послушала телефонных мошенников и перевела на их счёт свои накопления - а это 2 миллиона рублей.

Подробности случившегося пояснили 28 февраля в областном УМВД. На мобильный телефон женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что кто-то пытается прямо в эти минуты взять на неё кредит. Чтобы этого избежать, ей бы не мешало оформить его самостоятельно, а деньги перевести на "безопасный" счёт.

Звонивший был убедителен и пенсионерка через online-заявку оформила кредит на сумму 2 миллиона рублей. Затем она перевела все деньги на счета мошенников.

Вскоре она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Но найти таких аферистов не так просто, в данный момент этим занимаются правоохранители.

Управление МВД России по Тверской области в официальном заявлении предупреждает, чего делать категорически нельзя:

- При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка или правоохранительных органов заставить сделать перевод, сообщить пароли от банковской карты или оформить кредит, необходимо немедленно закончить разговор и позвонить по официальным телефонам клиентской поддержки, которые указаны на обратной стороне банковской карты либо на сайте банка. Если окажется, что вы звонивший - мошенник, незамедлительно обращайтесь в полицию.