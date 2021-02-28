В Тверской области за сутки подтверждено 144 случая коронавируса

В Тверской области за сутки появилось 144 заразившихся коронавирусом, но никто не умер. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Тверской области, по данным оперштаба на утро 28 февраля, подтверждено 144 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 33738 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 31 024 человека (+193 за последние сутки).

Изолировано 2077 больных (-49).

Умерли 627 человек (0 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 28 февраля в областной столице выявлено 10724 заболевших (+37 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2318 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 1907 (+11);

Ржев – 1850 (+6);

Торжок – 1489 (+3);

Кимры – 1421 (+9);

Калининский район – 1405 (+9).

Прививку от коронавируса сделали 49090 жителей региона, за последние сутки – 540 человек.

За весь период в регионе проведено 59106 лабораторных исследований тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки - 1009.

Напоминаем, что в регионе продолжает действовать режим обязательного использования масок или респираторов в общественном транспорте, торговых объектах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.