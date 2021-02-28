В Тверской области обновлены данные по вакцинации на 28 февраля. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 49 090 человек – это 87,8 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. Вчера, 27 февраля, вакцинировались 540 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В федеральный регистр уже занесена информация о 44 457 вакцинированных гражданах.

- В Тверской области до начала нового учебного года от коронавируса планируется привить более 60% жителей, - заявлял в одном из интервью губернатор Игорь Руденя.

Почти половина вакцинированных - люди пожилого возраста. В отдаленных населенных пунктах вакцинацию проводят прививочные бригады.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов

В первую очередь вакцинация показана тем, подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. А так же людям с хроническими заболеваниями.