Инспектор ГИБДД спасла 12 котят в Твери

На фотографии в соцсети Ирина Кузнецова с последним спасённым котиком по кличке Мультик. Фото:VK/Управление МВД России по Тверской области

Старший инспектор группы по ИАЗ (исполнение административного наказания) отдельного специального батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области капитан полиции Ирина Кузнецова уже давно помогает бездомным котам и кошкам. Только за прошедший год ею было устроено в любящие семьи 12 котят.

Коллеги такое благое дело поддерживают. Запись о том, что инспектор Ирина Кузнецова помогает оставшимся без дома животными опубликована в официальной группе УМВД по Тверской области в соцсети ВКонтакте.

-Она - человек с большим сердцам! - уверены сослуживцы.

Пост одобрительно встречен пользователями, и снискал много «лайков». В Твери с участием относятся к судьбам бездомных животных.

На фотографии в соцсети Ирина Кузнецова с последним спасённым котиком по кличке Мультик.