Молодой человек пострадал в ночном ДТП в Твери

В ночном ДТП в Твери пострадал молодой человек. Фото: ГИБДД по Тверской области

ДТП в Твери на Московском шоссе произошло в субботу, 27 февраля, вечером. Два автомобиля ВАЗ 2107 и Mazda 6 столкнулись у дома №35.

Как пояснили в региональном ГИБДД, На место происшествия были направлены сотрудники полиции и скорой помощи. При столкновении травмы получил 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107. У него сотрясение мозга и ушибленная рана мягких тканей лица.

В момент аварии оба водителя были трезвы, уточнили в ГИБДД.