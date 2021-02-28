Автомобиль «сделал уши» в гигантской луже в Тверской области

Ваз-2105 съехал в кювет, а затем перевернулся на крышу В огромной луже в Тверской области. Фото: ГИБДД по Тверской области

ДТП произошло днем 27 февраля в Бежецком районе Тверской области. Ваз-2105 съехал в кювет, а затем перевернулся на крышу, или, как говорят автомобилисты: «сделал уши», в огромной придорожной луже.

Как пояснили в пресс-службе Управления ГИБДД по Тверской области, авария случилась на 132-м километре дороги Вышний Волочек - Бежецк-Сонково.

За рулём машины был 80-летний мужчина. Скорая доставила его в Бежецкую Центральную районную больницу.

Что послужило причиной ДТП: неправильно выбранный скоростной режим, скользкая дорога или что-то иное, ещё предстоит выяснить ГИБДД.