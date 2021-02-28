Старшеклассники и студенты Тверской области участвуют в интерактивном проекте «Хищные дороги 2.0»

Детям в Тверской области рассказал про «Хищные дороги». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Интерактивный образовательный проект «Хищные дороги 2.0» инициирован региональными властями. Цель проекта - снизить подростковый травматизм на дорогах, сформировать у ребят ответственное отношение к безопасности на трассах. Участниками проекта стали более 800 старшеклассников и студентов.

В 2020 году проект одержал победу в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Мероприятия в рамках проекта уже прошли в Бежецке, Старице, Торжке, Лихославле, Калязине, Твери.

Проект «Хищные дороги 2.0» реализуется Тверским региональным отделением «Ассоциация юристов России» при поддержке Министерства образования Тверской области, Тверского государственного университета, Управления ГИБДД УМВД по Тверской области.

Организаторы сообщают, молодежи, посетившей проектные лектории, идея нравится - слушают и смотрят с интересом. Образовательный интенсив проекта предполагает использование интерактивных средств, а также дискуссии на тему дорожного движения.