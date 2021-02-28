В Тверской области за год провели 349 ярмарок

Количество ярмарок в Тверской области в 2020 году посчитал Тверьстат. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Количество ярмарок, проведённых в Тверской области в 2020 году, подсчитал Тверьстат. На основании проведённой аналитики ведомство сообщило, что можно с уверенностью сказать - ярмарочная торговля близка по духу жителям Верхневолжья. А все потому, что здесь вся продукция от производителя и без торговых наценок. Всего с 2029 году на территории региона прошло 349 ярмарок.

189 - универсальные, то есть работавшие лишь в будние дни, 118 - ярмарки выходного дня, 42 - специализированные. Количество торговых мест на ярмарках в 2020 году составило 9546, из них организации торговали на 473 местах, индивидуальные предприниматели на 7975 местах, частники на 705 площадках, за крестьянскими и фермерскими хозяйствами было 393 места.

Организаторами ярмарок в Тверской области чаще всего выступали областные власти, власти районов, юрлица и индивидуальные предприниматели.