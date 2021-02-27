В Твери в Заволжье столкнулись сразу три автомобиля

На улице Горького около дома №70 столкнулись три иномарки. Фото: УГИБДД по Тверской области

На улице Горького около дома №70 столкнулись три иномарки: "Рено-Логан", "Форд-Фокус", "Грейт Волл". Как сообщили в ОГИБДД по городу Твери, в аварии пострадал водитель, управлявший Рено. Что интересно, этот автомобиль используется в известном российском агрегаторе такси. А сам пострадавший был нетрезв.

Также сотрудники Госавтоинспекции обнаружили вмятину на лобовом стекле такси со стороны пассажира. Был ли в момент аварии в машине кто-то еще, выясняет ГИБДД.