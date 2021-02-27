Лучшим travel-фотографом мира признан россиянин, который снял мощную грозу в Тверской области

Прекрасный снимок грандиозной грозы в Тверской области. Фото: FB/Владимир Алексеев

Порой в истории что-то случается впервые. АиФ-Тверь со ссылкой на паблик "Canon Россия" на Фейсбуке сообщает, что впервые престижный мировой конкурс «Travel Photographer of the Year» выиграл и получил звание «Лучшего фотографа-путешественника 2020» россиян - москвич Владимир Алексеев. К его победе причастна и Тверская область.

Дело в том, что один снимок из восьми фотографий, отправленных на конкурс, Владимир сделал Верхневолжье. Это фото грандиозной и прекрасной грозы. Владимир поймал момент, когда между небом и землей застыли сразу несколько разрядов молний.

- Это была такая ночь, которых я и не припомню на своей памяти. Молнии сверкали с периодичностью 15-30 секунд! - прокомментировал фото в соцсети автор.

Отметим, что Владимир Алексеев снимает при помощи фотоаппарата марки Canon и сотрудничает с российским отделом известнейшего издания "National Geographic".

Его снимки были отобрали среди около 25 000 конкурсных работ со всей планеты.