Сбитый на "зебре" в Твери подросток получил тяжелые травмы

Мальчик получил тяжелые травмы в ДТП в Твери. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери на пешеходном переходе на Московском шоссе возле дома №18 машина сбила 15-летнего подростка. Об этом сообщили рассказали в городском отделе ГИБДД.

Подростка сбил водитель за рулем авто марки "Лада Ларгус". В результате мальчик получил тяжелые травмы. У него сломаны правое бедро и плечо.

Подросток госпитализирован в Детскую областную клиническую больницу.

О том, почему автомобилист не затормозил вовремя и наехал на мальчика, информации пока нет.