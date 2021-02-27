Сбитый на "зебре" в Твери подросток получил тяжелые травмы

Мальчик получил тяжелые травмы в ДТП в Твери.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Твери на пешеходном переходе на Московском шоссе возле дома №18 машина сбила 15-летнего подростка. Об этом сообщили рассказали в городском отделе ГИБДД.
Подростка сбил водитель за рулем авто марки "Лада Ларгус". В результате мальчик получил тяжелые травмы. У него сломаны правое бедро и плечо.
Подросток госпитализирован в Детскую областную клиническую больницу.
О том, почему автомобилист не затормозил вовремя и наехал на мальчика, информации пока нет.