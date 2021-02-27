Тверскую лыжницу Наталью Непряеву «поднакрыло» в скиатлоне на чемпионате мира

Наталья Непряева выступила неудачно, но сдаваться не собирается. Фото: Инстаграм/natali_nepryaeva

В немецком Оберстдорфе продолжается 53-й чемпионат мира по лыжным видам спорта. Несмотря на полученную в конце января травму руки, в соревнованиях участвует и наша прославленная землячка Наталья Непряева. Однако, результатами она пока не радует. Видимо, все-таки сказывается повреждение, а также вынужденная пауза в тренировках.

Сегодня, 27 февраля, Наталья Непряева вышла на старт скиатлона - смешанной лыжной гонки преследования без перерыва. В итоге тверская спортсменка показала непривычно низкий для себя результат - пришла на финиш лишь 16-ой.

Отдышавшись, она призналась журналисту ТАСС, что морально была настроена на гонку отлично, но переоценила свои силы.

- На самом деле, меня «накрыло» на втором круге, потому что пока я не готова навязать борьбу. Я переоценила свои силы, вторую часть классической дистанции меня «поднакрыло», - честно сообщила Непряева ТАСС.

Напомним, что 25 февраля - в начале чемпионата мира - Наталья участвовала в спринте классическим стилем. Тогда в четвертьфинальном забеге она финишировала пятой и не смогла продолжить борьбу за медали.

Мы верим в тверскую лыжницу и болеем за нее.

ДОСЬЕ КП

Наталья Непряева родилась 6 сентября 1995 года в Твери. Лыжным спортом начала заниматься с семи лет под руководством матери, Ирины Непряевой, а также Александра Смирнова. Является воспитанницей тверской детско-юношеской спортивной школы.

Наталья - заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады и чемпионата мира, победительница и призер этапов многодневной гонки Тур де Ски и Кубка Мира.