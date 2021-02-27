В Твери из-за огромного желания увидеться с девушкой арестован солдат

Суд приговорил влюбленного солдата к 10 суткам ареста Фото: Алексей БУЛАТОВ

За любовь порой приходится платить. Придется это сделать и молодому человеку - рядовому одной из воинских частей Тверского гарнизона. Из-за слишком большого желания увидеться со своей девушкой он отправится под арест.

Молодой военнослужащий загремел в инфекционное отделение больницы. Из-за какой болезни это случилось и идет ли речь о коронавирусе, информации нет.

Пресс-служба Тверского гарнизонного военного суда сообщает, что солдат не желая долго переносить разлуку с любимой девушкой, ночью выбрался из больницы, перемахнул через забор и был таков.

Подробностей того, как он провел ночь нам не известно, но утром солдат вернулся в в больницу. Там несдержанного влюбленного уже ждали сотрудники военной полиции.

В итоге Тверской гарнизонный суд суд назначил военнослужащему наказание в виде дисциплинарного ареста сроком на 10 суток.