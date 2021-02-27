В Твери раскрыта кража ведра с мясом

Вора быстро вычислили и задержали полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из холодильной камеры одного из кафе в Центральном районе Твери пропало ведро, полное мяса, а также головка сыра. Ущерб составил 19000 рублей. Однако тверские полицейские сумели быстро раскрыть это дело и поймать продуктового вора.

Как выяснилось в ходе следствия, холодильная камера, расположенная во внутреннем дворике кафе, привлекла внимание некоего мужчины. Холодильник оказался незаперт и гражданин не сдержался перед искушением и унес ведро с мясом и головку сыра.

По подозрению в краже был задержан 38-летний житель Сонковского район. Он признался в воровстве.

Съесть мясо с сыром или угостить друзей мужчина не успел. Продукты вернули в кафе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.