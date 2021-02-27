По просьбе граждан в Твери продлили маршрут автобуса №227

Маршрут автобусов №227 («ТЦ Глобус – Рябеево – Прудище») в Твери изменится с 1 марта. Фото: ПТО

Маршрут автобусов №227 («ТЦ Глобус – Рябеево – Прудище») в Твери изменится с 1 марта. Об этом сообщает областное правительство.

По просьбе пассажиров автобусы №227 также будут курсировать и останавливаться в Красново-2, Новом Прудище и на Полевой улице. В остальном маршрут не поменяется.

Также власти обещают, что интервалы между движением автобусов будут более ровными.

По маршруту №227 курсируют шесть автобусов средней вместимости.

Новая модель пассажирских перевозок действует на территории региона с 3 февраля 2020 года.

- Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей, - считает губернатор Игорь Руденя.

В 2021 году областное правительство рассчитывает внедрить новую модель пассажирских перевозок в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Запланировано, что там будет курсировать 118 новых автобусов.

Жители могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.