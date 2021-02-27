В Твери снесут 27 незаконно установленных гаражей

Администрация города Твери сообщила, что в Пролетарском районе на улице Ржевской граждане самовольно и незаконно установили 27 металлических гаражей. Фото: Администрация Твери

Администрация города Твери сообщила, что в Пролетарском районе на улице Ржевской около дома№14 граждане самовольно и незаконно установили 27 металлических гаражей. Их должны демонтировать.

Городская администрация предложила владельцам гаражей самим снести конструкции в течение двух месяцев. В противном случае это сделают коммунальные службы города. При этом расходы на демонтаж все равно придется оплачивать собственникам этих гаражей.

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