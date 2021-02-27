В Тверской области за сутки подтверждено 147 случаев коронавируса

В регионе за сутки выявили 147 заразившихся коронавирусом, а умерло еще 11 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тверской области, по данным оперштаба на утро 27 февраля, подтверждено 147 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 33584 случая заражения COVID-19.
Выздоровели 30831 человек (+196 за последние сутки).
Изолировано 2126 больных (-60).
Умерли 627 человек (11 за сутки).
Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 27 февраля в областной столице выявлено 10687 заболевших (+47 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2312 (+7);
Вышневолоцкий городской округ – 1896 (+11);
Ржев – 1844 (+5);
Торжок – 1486 (+2);
Кимры – 1412 (+4);
Калининский район – 1396 (+7).
Прививку от коронавируса сделали 48550 жителей региона, за последние сутки – 1704 человека.
За весь период в регионе проведено 589097 лабораторных исследований тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки - 2009.
Напоминаем, что в регионе продолжает действовать режим обязательного использования масок или респираторов в общественном транспорте, торговых объектах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Графика: ПТО
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