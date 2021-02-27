В Тверской области за сутки подтверждено 147 случаев коронавируса

В регионе за сутки выявили 147 заразившихся коронавирусом, а умерло еще 11 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тверской области, по данным оперштаба на утро 27 февраля, подтверждено 147 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 33584 случая заражения COVID-19.

Выздоровели 30831 человек (+196 за последние сутки).

Изолировано 2126 больных (-60).

Умерли 627 человек (11 за сутки).

Больше всего новых случаев инфицирования на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 27 февраля в областной столице выявлено 10687 заболевших (+47 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2312 (+7);

Вышневолоцкий городской округ – 1896 (+11);

Ржев – 1844 (+5);

Торжок – 1486 (+2);

Кимры – 1412 (+4);

Калининский район – 1396 (+7).

Прививку от коронавируса сделали 48550 жителей региона, за последние сутки – 1704 человека.

За весь период в регионе проведено 589097 лабораторных исследований тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки - 2009.

Напоминаем, что в регионе продолжает действовать режим обязательного использования масок или респираторов в общественном транспорте, торговых объектах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Графика: ПТО

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