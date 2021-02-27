В Тверской области прививку от коронавируса сделали 48550 человек

В Тверской области прививку от коронавируса сделали уже 48550 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По официальным данным на утро 27 февраля, в тверском регионе от коронавируса привились 48550 граждан. За вчерашний день, 26 февраля, вакцинировались 1704 человека. В федеральный регистр внесена информация о 43606 вакцинированных гражданах.

Пока в нашем регионе массово прививают только вакциной "Спутник V".

Как ранее сообщил губернатор Игорь Руденя, до начала нового учебного года, то 1 сентября, от COVID-19 планируется привить более 60% жителей региона.

В Верхневолжье развернуто 38 пунктов вакцинации от коронавируса. Их список и номера телефонов для записи можно посмотреть на сайте областного минздрава. Также записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала госуслуг, региональную медицинскую информационную систему или по единому номеру «122».

Также в регионе действуют выездные прививочные бригады. Для того, чтобы сделать укол от коронавируса с их помощью, необходимо позвонить в местные районные больницы. Они составляют список желающих вакцинироваться и вызывают выездную бригаду.

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