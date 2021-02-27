В одной из школ Тверской области появились 3D-принтеры

В Торопецкую школу №2 закуплено новое оборудование. Фото: ПТО

В Торопецкую школу №2 закуплено новое оборудование для того, чтобы дети могли более качественно изучать естественно-научные и технические дисциплины. Как сообщает областное правительство, сделано это в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

В школу по техническому профилю направлены 3D-принтеры и ручки, мониторы, компьютерная акустика, расходные материалы на общую сумму более 400 тысяч рублей. Для реализации естественно-научной программы поставлены тренажеры-манекены, анатомические модели, аптечки и другое.

К началу нового учебного года на базе школы планируется открыть центр дополнительного образования «Точка роста».

Всего в Тверской области создается 90 центров «Точка роста» для того, чтобы у школьников было больше возможностей для развития своего потенцила.

Поддержка талантов молодых жителей Верхневолжья, развитие системы профориентации – задача, поставленная губернатором Игорем Руденей.