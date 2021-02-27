В Твери открывается огромная выставка-продажа цветов

Для выставки вырастили около 100 тысяч тюльпанов. Фото: администрация Твери

Сегодня, 27 февраля, территория тверского «Зеленстроя» (ул. 2-я Лукина, 7 Б) заполнится десятками тысяч прекрасных цветов - там открывается традиционная выставка-продажа.

Продажа букетов будет вестись в отдельном павильоне. Там же можно будет сфотографироваться на фоне ярких весенних цветов. \

В этом году сотрудники МБУ «Зеленстрой» вырастили 35 разных сортов тюльпанов, всего будет выставлено около 100 тысяч цветов.

Выставка-продажа продлится до 8 марта. Часы работы: 27 и 28 февраля – с 9:00 до 18:00, с 1 по 7 марта - с 8:00 до 19:00. 8 марта - с 8:00 до 16:00.