Губернатор Тверской области отрешил от должности главу Нелидовского городского округа

Губернатор Тверской области Игорь Руденя отрешил от должности главу Нелидовского городского округа Владимира Пашедко. Фото: сайт Администрации Нелидовского городского округа.

25 февраля в Нелидовском городском округе возникли проблемы с запасами топочного мазута и сжиженного углеводородного газа, а следом был введен режим ЧС.

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени в Нелидово направили специальную комиссию представителей правительства региона для оперативного решения вопроса теплоснабжения. Вслед за этим глава муниципалитета Владимир Пашедко решил написать заявление и сложить с себя полномочия.

На сайте Администрации Нелидовского городского округа сказано, что режим ЧС, который ввели на территории, дал дополнительные возможности для того, чтобы не допустить остановки котельных. Для этого привлекли ресурсы из резервного фонда региона. 26 февраля утром из областных запасов выделили 3000 тонн мазута, что позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение центральной части Нелидово до конца текущего отопительного сезона.

В настоящее время социальные объекты, в том числе, школы и детские сады в Нелидово работают в штатном режиме.

– Принятие решения о введении режима чрезвычайной ситуации было сложным, но только это позволило нам начать формировать необходимый запас топлива. В свою очередь я принял решение о подаче заявления в Нелидовскую городскую Думу о досрочном прекращении моих полномочий. Это очевидный поступок для ответственного руководителя. Дело не в должности, а в том, чтобы в домах нелидовцев было тепло. Мазут из области направлен в округ. Новый глава сможет завершить отопительный сезон и продолжить те проекты, которые вместе жителями мы начали реализовывать. Округу нужно двигаться вперед, у него большие планы, — сказал глава Нелидовского городского округа Владимир Пашедко.

Распоряжение губерантора Тверской области Игоря Рудени. Фото: официальный портал правовой информации.

На официальном интернет-портале правовой информации появилось и распоряжении губернатора Тверской области Игоря Рудени.

– В связи с совершением главой Нелидовского городского округа Тверской области Владимиром Геннадьевичем Пашедко действий, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина: отрешить Пашедко Владимира Геннадьевича от должности главы Нелидовского городского округа Тверской области, – сказано в документе за подписью главы региона.

Распоряжение вступило в силу с 26 февраля.