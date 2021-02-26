В Твери задержан наркодилер с крупной партией запрещенных веществ

За сбыт и хранение наркотиков фигуранту грозит пожизненный срок Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери сотрудниками отделения по противодействию наркоугрозе в сети Интернет УНК УМВД России по Тверской области во дворе одного из домов Московского района был задежан 32-летний ранее судимый местный житель.

Мужчина пытался сбыть бесконтактным способом растительный наркотик. У подозреваемого были обнаружены пакетики с растительным веществом и 700 000 рублей.

По месту жительства наркокурьера изъята крупная партия синтетического наркотика, вещества растительного происхождения, электронные весы, множество пустых полимерных пакетов, компьютеры, телефоны и 45 000 рублей.

Наркодилер получал задания от "куратора" через интернет и на личном автомобиле развозил товар по городу. Изъятые деньги и автомобиль, по версии оперативников, добыты незаконным путем.

- Следственным отделом Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 5 статьи 228.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Ведется следствие.