В трех районах Тверской области утверждены 10 особо охраняемых природных территорий

В Тверской области есть две ООПТ федерального значения, 992 - регионального и четыре - местного. Фото: ПТО

26 февраля на заседании президиума областного правительства утверждены границы еще 10 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Провел заседание губернатор Игорь Руденя.

Все 10 территорий общей площадью 2,1 тыс. га расположены в Зубцовском, Старицком и Торопецком районах. Там запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению, в том числе: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод и т.д.

Как сообщает областное правительство всего в Тверской области есть 992 ООПТ регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад) и четыре ООПТ местного значения.

Также у нас расположены две ООПТ федерального значения. Это Центрально-лесной биосферный заповедник и госкомплекс со статусом национального парка «Завидово».