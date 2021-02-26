Квартиру жителя Норильска обокрали в Тверской области

Полицейские задержали квартирного вора Фото: архив "КП"

В дежурную часть полиции по Конаковскому району обратился 41-летний житель Норильска. Мужчина рассказал, что в деревне Мокшино Конаковского района у него есть квартира, из которой были украдены пылесос, телевизор, велосипед. За жилплощадью следит знакомый. Ущерб составил 24 000 рублей.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Мужчина украл у родственника ключи от квартиры потерпевшего, приехал по адресу, открыл дверь и вывез имущество.

В полиции фигурант признался, что технику продал, а деньги потратил. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.