В Тверской области пройдет профилактический рейд "Контроль трезвости"

В Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области состоится профилактический рейд "Контроль трезвости". В период с 26 по 28 февраля на улицах в муниципальных образованиях региона будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.