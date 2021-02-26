В Тверской области в Ржеве улицу Робеспьера переименовали в улицу имени Игоря Верещагина

В Тверской области в Ржеве улицу Робеспьера переименовали в улицу Верещагина. Фото: ПТО.

Информацию о переименовании сообщила официальная группа Администрации Ржева в соцсетях. С просьбой о переименовании улицы в кабинеты власти обратился Ржевский Совет ветеранов. Игорь Верещагин был одним из директоров Ржевского электромеханического завода.

Проведение общественных слушаний по вопросу переименования улицы не предполагалось.

Игорь Верещагин (1912-1973) трудился на электромеханическом заводе с 1945 года, с 1956 по 1973 годы возглавлял предприятие. За это время в 10 раз возросли объемы производства, в 5 раз – производственные мощности. Также на заводе внедрили 450 наименований специализированного оборудования.

Игорь Александрович Верещагин (1912 – 1973). Фото: группа в ВК/Администрация города Ржева.

Большинство депутатов Ржевской Думы проголосовали за переименование улицы Робеспьера в улицу Верещагина. Как отметили в Администрации города, ржевитянам, живущим на этой улице, не нужно будет менять паспорта.

Глава города Ржева Роман Крылов подчеркнул, что это поспособствует сохранению исторической памяти.