В Тверской области детей возили в школу по скользкой дороге

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Весьегонского муниципального округа в ходе проверки установлено, что при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом дорога Иваново-Суково-Дюдиково, входящая в школьные маршруты, не содержится должны образом. В частности, в нарушение требований закона, проежую часть вовремя не обрабатывают против гололеда.

Прокуратурой района в адрес организации, обслуживающей данный участок автодороги, внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.