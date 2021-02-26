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В Тверской области детей возили в школу по скользкой дороге

Нарушения на маршруте школьного автобуса выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Весьегонского муниципального округа в ходе проверки установлено, что при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом дорога Иваново-Суково-Дюдиково, входящая в школьные маршруты, не содержится должны образом. В частности, в нарушение требований закона, проежую часть вовремя не обрабатывают против гололеда.

Прокуратурой района в адрес организации, обслуживающей данный участок автодороги, внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.