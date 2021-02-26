За хранение оружия против жителей Тверской области возбуждено 13 уголовных дел

По итогам мероприятия "Арсенал" возбуждено 13 уголовных дел Фото: УМВД России по Тверской области

На территории Тверской области на минувшей неделе проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Арсенал".

Полицейскими в ходе проверок обнаружены и изъяты: 61 единица огнестрельного оружия, 1115 патронов, 449 грамм пороха.

Проверено 1700 транспортных средств на предмет обнаружения и изъятия из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

В отношении нарушителей возбуждено 13 уголовных дел.

- Зарегистрировано 12 материалов проверки, по которым назначены и проводятся баллистические и взрывотехнические экспертизы. По их результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям 222, 223 УК РФ, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.