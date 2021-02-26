Ковчег с мощами Матроны Московской прибудет в Тверь 1 марта

Ковчег с мощами Матроны Московской пробудет в Твери с 1 по 14 марта Фото: tvereparhia.ru

С 1 по 14 марта в соборе святого благоверного князя Александра Невского на Привокзальной площади в Твери по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной старицы Матроны Московской.

Святая блаженная старица Матрона - одна из наиболее почитаемых святых XX века. Святая помогала всем приходящим и наждающимся. Это сделало ее ближе к народу. Еще до официальной канонизации святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами и печалями.

Поклониться мощам можно будет ежедневно с 8:00 до 19:00, при условии соблюдния санитарных требований.