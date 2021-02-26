На тысячу населения в регионе за пошедший год родилось только восемь детей.
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Тверьстат подсчитал: число умерших в Тверской области в 2020 году превысило число родившихся в 2,3 раза. Естественная (не учитывающая миграцию) убыль населения региона составила 13 тысяч человек. Это наибольший показатель естественной убыли за последние 12 лет.
Статистическое ведомство также приводит интересные цифры. На тысячу населения в Тверской области рождались:
- в 2018 - 9,1 новорожденных;
- в 2019 году - 8,4 новорожденных;
- и в 2020 году - 8 новорожденных.
Число умерших на тысячу населения составляло:
- 16,8 - в 2018 году (естественная убыль: 9889 человек);
- 16,3 - в 2019 году (естественная убыль: 9911 человек);
- 18,4 - в 2020 году (естественная убыль: 13000 человек).
Тверьстат также сообщает, что по прогнозам федерального ведомства - Росстата - через 10 лет, в 2030 году, естественная убыль населения Тверской области составит 9 тысяч человек, а смертность превысит рождаемость в 2,1 раза.
Графика: Тверьстат.
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