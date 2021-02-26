В отдаленных населенных пунктах вакцинацию проводят прививочные бригады Фото: ПТО

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 46 737 человек. 25 февраля вакцинировались 1704 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 41 972 вакцинированных. Почти половина вакцинированных - люди пожилого возраста. В отдаленных населенных пунктах вакцинацию проводят прививочные бригады.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, до начала нового учебного года в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Тверской области: Все пункты вакцинации, адреса и телефоны. Далее...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.